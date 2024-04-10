Катастрофа в Вязьме: более 450 людей мобилизованы для ликвидации последствий обрушения моста Елена ГалицкаяСмоленская область остается в состоянии шока после обрушения моста в городе Вязьма, произошедшего в понедельник, 8 апреля.
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