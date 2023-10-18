Премьер Госсовета КНР встретился с президентом Индонезии

Пекин, 17 октября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник в первой половине дня в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине провел встречу с президентом Индонезии Джоко Видодо, который прибыл в Пекин для участия в 3-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" и с государственным визитом в страну.