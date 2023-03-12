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Украинский режиссер Голубков обманул минкульт страны, чтобы снять клип для Клавы Коки

Украинский режиссер Голубков обманул минкульт страны, чтобы снять клип для Клавы Коки

Украинский режиссер Тарас Голубков обманным путем получил от министерства Культуры разрешение на выезд из страны, пообещав снять документальный фильм о боевых действиях.

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