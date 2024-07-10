Newsweek: на фоне украинских потерь Зеленский заговорил о переговорах

Тупик на фронте подталкивает Зеленского к переговорам, пишет украинский автор в статье для Newsweek. Если ранее президент Украины категорически отвергал мир с Россией, то теперь он начал посылать противоположные сигналы.
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