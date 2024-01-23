В подмосковных Люберцах проверяют обстоятельства вооруженного конфликта со стрельбой

Полицейские Московской области проводят проверку по факту конфликта в городском округе Люберцы, в ходе которого могло быть применено оружие, сообщили 22 января в Telegram-канале Главного управления МВД РФ по региону.
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