В Новосибирске продают футболки с моментом покушения на Трампа

Футболки предлагаются в разных цветах и всех размеров.После покушения на кандидата в президенты Америки Дональда Трампа во время предвыборного выступления в штате Пенсильвания 13 июля, в Новосибирске появилось предложение о продаже футболок со снимком, на котором запечатлён момент нападения.