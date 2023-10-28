ЕСПЧ ставит точку в деле Стояногло: Как депутаты оценивают решение суда

Через два года после отстранения от должности генерального прокурора Александр Стояногло вернулся в поле зрения общественности, после того как на этой неделе Европейский суд по правам человека принял решение в его пользу по иску против государства.
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