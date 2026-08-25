Автомобиль ЛДПР попал в ДТП на Новом Арбате в Москве

Мотоциклист врезался в автомобиль ЛДПР на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара, получил повреждения байкДорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ЛДПР произошло вечером 25 августа в Москве на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара, сообщили пользователи соцсетей.
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