НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

70 подписчиков

Автомобиль ЛДПР попал в ДТП на Новом Арбате в Москве

Автомобиль ЛДПР попал в ДТП на Новом Арбате в Москве

Мотоциклист врезался в автомобиль ЛДПР на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара, получил повреждения байкДорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ЛДПР произошло вечером 25 августа в Москве на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара, сообщили пользователи соцсетей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии