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Газета.ру

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В США сотрудники массово уходят в отпуск из-за выхода GTA VI

В США сотрудники массово уходят в отпуск из-за выхода GTA VI

Американские геймеры массово откладывают оплачиваемые отпуска, чтобы взять их после выхода игры Grand Theft Auto VI.

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