Результаты первого масштабного тестирования процессора Intel Core i9-13900K показывают, насколько он мощнее Core i9-12900K

В сети появились результаты первых достаточно обширных тестов процессора Intel Core i9-13900K. Результаты тестов показывают, что новый процессор действительно будет намного быстрее своего предшественника.
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