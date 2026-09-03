СБУ должна получить карт-бланш на тотальные репрессии. Об этом в своем видеоблоге заявил объявленный РФ в розыск за участие в войне на стороне ичкерийцев украинский нацист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».