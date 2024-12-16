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Дефицит кадров в России объяснили разбалансировкой рынка труда

Дефицит кадров в России объяснили разбалансировкой рынка труда

Российский рынок труда, испытывающий нехватку квалифицированных работников, сейчас разбалансирован, поскольку за счет налогового регулирования сфера услуг развивается опережающими темпами, «перетягивая в себя все больше и больше людей».

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