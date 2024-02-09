Ордынскую трассу закрыли для автобусов

Ограничение введено на Ордынской трассе 9 февраля из-за непогоды. Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) ограничило движение пассажирского междугороднего автобусного транспорта по Ордынской трассе на всем протяжении дороги.
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