В Киеве после переговоров с делегацией США сомневаются, что до зимы наступит мир

По информации британской прессы, украинские участники прошедших в Киеве переговоров с представителями президента США Трампа считают, что вероятность того, что боевые действия могут закончиться до наступления зимы, крайне низка.
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