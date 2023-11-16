Минфин признал, что поздно представил проект бюджета на 2024 год

В Минфине признают, что поздно инициировали проект бюджета на следующий год. Ответственные лица заявляют, что слушания по документу уже прошли и, скорее всего, проект будет опубликован на следующей неделе.
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