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Царьград

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Глава Якутска пообещал помощь семье героя Кинкалака

Глава Якутска пообещал помощь семье героя Кинкалака

Администрация Якутска окажет помощь семье Дениса Кинкалака, погибшего, спасая ребенка во Владивостоке 31 августа.

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