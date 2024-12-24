Когда в Молдове откроется посольство ОАЭ 

Вице-премьер, министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой провел сегодня телефонный разговор с вице-премьером, министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном.
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