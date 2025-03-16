Канаду бьют вовсе не за «трюдовые подвиги», а за проделки Лондона

Трамп видит свою миссию в ликвидации глобализма, и северный сосед может оказаться первым в расстрельном списке Дмитрий Родионов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Владимир Можегов Всеволод Шимов Президент Дональд Трамп пока отказался от идеи повысить вдвое пошлины на продукцию из Канады, заявил советник американского президента по торговле Питер Наварро.