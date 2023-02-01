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«МЮ» выиграл 12 матчей подряд на «Олд Траффорд». Следующие 2 игры тоже пройдут дома

«Манчестер Юнайтед» продлил серию побед на своем поле до 12 матчей. Команда Эрика тен Хага дома обыграла «Ноттингем Форест» (2:0) в полуфинале Кубка английской лиги.

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