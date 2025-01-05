Более 90% спасённых от мазута птиц успешно доставлены в Краснодар

Распространяемая в социальных сетях и Telegram-каналах информация о том, что 90% птиц, спасённых в Анапе волонтёрами и отправленных в Краснодар на реабилитацию, умерли по дороге, не соответствует действительности, заявили в воскресенье, 5 января, в оперштабе Краснодарского края.