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Более 90% спасённых от мазута птиц успешно доставлены в Краснодар

Более 90% спасённых от мазута птиц успешно доставлены в Краснодар

Распространяемая в социальных сетях и Telegram-каналах информация о том, что 90% птиц, спасённых в Анапе волонтёрами и отправленных в Краснодар на реабилитацию, умерли по дороге, не соответствует действительности, заявили в воскресенье, 5 января, в оперштабе Краснодарского края.

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