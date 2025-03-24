Сводка Минобороны Российской Федерации о ходе проведения спецоперации по состоянию на 24 марта

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Угроеды, Турья и Краснополье Сумской области.