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Новый образ вдовы Лужкова: как 62-летняя Елена Батурина сменила имидж «железной леди» на европейскую элегантность

Новый образ вдовы Лужкова: как 62-летняя Елена Батурина сменила имидж «железной леди» на европейскую элегантность

В декабре 2025 года появление Елены Батуриной на открытии памятника Юрию Любимову у Театра на Таганке в Москве вызвало бурное обсуждение.

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