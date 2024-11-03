Байден признался, что ему хочется "отшлепать" сторонников Трампа

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал кандидата на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональда Трампа и его сторонников людьми, которых хочется в виде наказания "отшлепать".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии