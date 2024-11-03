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    Это так эротично смотрется будет Шоу на весь мир Клоун 🤡Байден признался,...
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Байден признался, что ему хочется "отшлепать" сторонников Трампа

Байден признался, что ему хочется "отшлепать" сторонников Трампа

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал кандидата на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональда Трампа и его сторонников людьми, которых хочется в виде наказания "отшлепать".

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Комментарии
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АБ
Александр Бондаренко
Это так эротично смотрется будет Шоу на весь мир Клоун 🤡
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