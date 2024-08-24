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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Уж Сталин бы вам всем показал

Уж Сталин бы вам всем показал

Но такого мы не увидим. Битвы в инфопространстве. Что больше всего сегодня смущает и даже вызывает тревогу, так это новости с линии боевого соприкосновения от людей, находящихся от неё за 1,5-2 тысячи километров, весь день проводящих на т/г каналах каких-то инсайдеров, бойцов известных подразделений, вражеских ресурсов и потом переписывающих эти новости и слухи к себе.

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Комментарии
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Александр Шентябин
Если бы один треп, а то ведь десятками тысяч размноженный!
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1 час.
Александр Шентябин
Прежде чем писать фразу: &quot;у народа все радиоприемники изъяли, чтобы хрень разную не слушали от врагов&quot;, полезно было бы поинтересоваться у историков связи! А все гораздо банальнее. В Союзе не хватало радиоламп для армейских радиостанций. Поэтому изъятые радиоприемники использовались в том числе и для восполнения такой потребности!
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1 час.
Хохлов Анатолий
Ты просто провокатор!
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1 час.

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