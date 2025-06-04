Две трети новозеландцев опасаются, что пошлины США будут хуже ковида

Пошлины, вводимые США на товары других стран окажут более разрушительное влияние на мировую экономику, чем эпидемия COVID-19 и глобальный финансовый кризис 2008 года, полагают две трети предпринимателей Новой Зеландии, следует из проведенного Talbot Mills Research по заказу банка ASB опроса, 4 июня передает RNZ.