Две трети новозеландцев опасаются, что пошлины США будут хуже ковида

Пошлины, вводимые США на товары других стран окажут более разрушительное влияние на мировую экономику, чем эпидемия COVID-19 и глобальный финансовый кризис 2008 года, полагают две трети предпринимателей Новой Зеландии, следует из проведенного Talbot Mills Research по заказу банка ASB опроса, 4 июня передает RNZ.
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