Сбер открыл доступ к онлайн-консультациям ведущих врачей федеральных медицинских центров

Сбер продолжает расширять доступ к специализированной медицинской помощи через цифровые сервисы. Теперь клиентам медицинской компании СберЗдоровье (входит в индустрию здоровья Сбера) доступны онлайн-приёмы у экспертов НМИЦ им.
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