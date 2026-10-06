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Царьград

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Средняя стоимость квартиры в новостройках Москвы выросла почти на 30%

Средняя стоимость квартиры в новостройках Москвы выросла почти на 30%

Средняя стоимость квартиры в новостройках массового сегмента Москвы за год увеличилась на 29,8% и достигла 20,9 млн рублей.

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