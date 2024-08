Подробности о MGSΔ: Snake Eater, демо The Casting of Frank Stone, показ мультиплеера Black Ops 6… Поя...

Подробности о MGSΔ: Snake Eater, демо The Casting of Frank Stone, показ мультиплеера Black Ops 6…Появились первые обзоры Star Wars Outlaws, свежие детали о Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, сегодня Nintendo проведёт два «директа» подряд, Treyarch представила мультиплеерный трейлер Call of Duty: Black Ops 6, Supermassive Games выпустила компьютерную демоверсию «киношки» The Casting of Frank Stone, MachineGames отказывается называть Indiana Jones and the Great Circle шутером, анонс пошаговой RPG источник#Call_of_Duty_Black_Ops #Metal_Gear_Solid.