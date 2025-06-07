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Царьград

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"Мощнейший подарок для ЦБ". Посыплется рубль - в тартарары полетит всё: "Ситуация очень и очень тревожная"

"Мощнейший подарок для ЦБ". Посыплется рубль - в тартарары полетит всё: "Ситуация очень и очень тревожная"

Укрепившаяся национальная валюта - это "мощнейший подарок для ЦБ", заявил Владимир Брагин. Но если рубль сейчас всё-таки посыплется - в тартарары полетит всё.

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