США и Китай согласовывают формат и дату встречи Байдена и Си Цзиньпина

ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Власти США и Китая прорабатывают формат и дату встречи лидеров двух стран Джо Байдена и Си Цзиньпина, детали контактов пока не согласованы, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.