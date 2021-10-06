США и Китай согласовывают формат и дату встречи Байдена и Си Цзиньпина

ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Власти США и Китая прорабатывают формат и дату встречи лидеров двух стран Джо Байдена и Си Цзиньпина, детали контактов пока не согласованы, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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