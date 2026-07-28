RAMIL SITDIKOV/POOL/TASS География террористической активности киевского режима все расширяется, сообщил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, прокомментировав задержание в Ираке связанных с Украиной боевиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии