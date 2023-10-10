Попытка перебросить биолабораторию США поближе к России обернулась вспышкой эпидемии в Польше: Скрыть факты не удалось

Potap1956 Что делать! Им понадобилось безопасное укрытие. И вот, что об этом пишет польское издание Dziennik Polityczny: «Деятельность этих организаций строго засекречена и не подлежит афишированию, поскольку полностью противоречит международным соглашениям.
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