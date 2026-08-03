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Наш потерянный мир

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Су-34 выполнил неожиданную миссию у линии фронта - что известно

Су-34 выполнил неожиданную миссию у линии фронта - что известно

3 августа бомбардировщик Су-34 ВКС России выполнил необычный маневр в небе над Запорожской областью. Самолет приблизился на семь километров к линии фронта и дважды сымитировал сброс корректируемых бомб, а затем покинул район.

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