Сезонное расписание аттракционов и пунктов проката в новосибирских парках будет меняться в зависимости от погоды, а летний прокат в «Сосновом бору» завершится 18 октября.
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