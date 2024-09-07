Маша Распутина, отметив юбилей, осенью вернется на сцену и поразит публику

60-летняя певица Маша Распутина возвращается на сцену с программой «Живи страна!». Певица Маша Распутина в недавнем интервью рассказала о своем возвращении на сцену, о значении Леонида Дербенева в своей карьере и о причинах отсутствия общения с Филиппом Киркоровым на протяжении 10 лет.
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