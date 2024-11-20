Проезд по Черниговской улице в Петербурге закроют с 22 ноября

Новые дорожные ограничения вводятся в Московском районе Северной столицы с этой пятницы. Как сообщили 20 ноября в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), по 14 декабря из-за реконструкции канализации ограничат движение по Черниговской улице у пересечения с Московским проспектом, с закрытием движения по Черниговской улице в направлении от Московского проспекта к Черниговской улице, 5 лит а.