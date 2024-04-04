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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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«Их существование – историческая ошибка»: Румыния делает еще один шажок к поглощению Молдавии

«Их существование – историческая ошибка»: Румыния делает еще один шажок к поглощению Молдавии

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что поддерживает поглощение Молдавии. В интервью телеканалу DC News заявил, что существование Молдавии является «исторической ошибкой», а ее поглощение возможно как в формате евроинтеграции, так и другими путями.

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