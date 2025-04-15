Косметолог дала советы по уходу за кожей в теплое время года

Летом под воздействием солнца и высоких температур кожа сталкивается с множеством испытаний, поэтому важно правильно подготовить ее и скорректировать ежедневный уход, рассказала «Известиям» врач-дерматовенеролог, косметолог, создатель бренда профессиональной космецевтики MESALTERA by Dr.
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