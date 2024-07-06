Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Иране выпустили пар. Новым президентом ставл кандидат с репутацией либерала

В Иране выпустили пар. Новым президентом ставл кандидат с репутацией либерала

В Иране подвели итоги состоявшегося вчера второго тура президентских выборов. Как сообщает агентство Tasnim, победу одержал считающийся кандидатом-реформатором бывшй министр здравоохранения Масуд Пезешкиан, ставший девятым президентом Исламской Республики.

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Комментарии
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Вячеслав Арефкин
Вот Иран и дождался, сейчас очередной армянин наворочает, что Иран как великую Персию раздолбает запад под эгидой мусульманского мира (тюркскими народами). Осталось немного ждать, это будет на наших глазах, в подбрюшии РОССИИ!!!!
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