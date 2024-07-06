В Иране выпустили пар. Новым президентом ставл кандидат с репутацией либерала

Вячеслав Арефкин

Вот Иран и дождался, сейчас очередной армянин наворочает, что Иран как великую Персию раздолбает запад под эгидой мусульманского мира (тюркскими народами). Осталось немного ждать, это будет на наших глазах, в подбрюшии РОССИИ!!!!