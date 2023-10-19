Задержан житель Приморья, передававший данные украинской разведке

Федеральная служба безопасности задержала жителя Владивостока, который передал украинской разведке данные о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса Приморского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии