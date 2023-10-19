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Парламентская газета

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Задержан житель Приморья, передававший данные украинской разведке

Задержан житель Приморья, передававший данные украинской разведке

Федеральная служба безопасности задержала жителя Владивостока, который передал украинской разведке данные о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса Приморского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

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