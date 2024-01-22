Премьер Словакии высказался против вступления в НАТО Украины

По словам Роберта Фицо, страна утратила свою независимость еще 10 лет назад. Какими могут быть последствия таких высказываний?Премьер Словакии против вступления в НАТО Украины — страны, которая, по его словам, утратила свою независимость еще 10 лет назад.
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