16 доказательств того, что скучных походов в магазин не бывает

Такое обычное событие, как поход в магазин, иногда может превратиться в остросюжетное «вот это поворот!» Внезапные встречи, душещипательные речи или просто анекдотичная ситуация — это все может с нами случиться просто во время похода за хлебушком.
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