Путин терпеливо доносит до собеседников позицию России, заявил Песков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда в деталях, аргументированно и терпеливо доносит до своих собеседников позицию России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии