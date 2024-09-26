Глава киевского режима Владимир Зеленский будет вынужден капитулировать из-за значительных успехов российских военных в зоне проведения спецоперации, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Министерства обороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
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