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Алаудинов: Зеленский будет вынужден капитулировать на фоне успехов России

Глава киевского режима Владимир Зеленский будет вынужден капитулировать из-за значительных успехов российских военных в зоне проведения спецоперации, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Министерства обороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

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