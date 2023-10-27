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Администрация США и глава МИД КНР Ван И обсудили спецоперацию РФ и действия КНДР

Администрация США и глава МИД КНР Ван И обсудили спецоперацию РФ и действия КНДР

Представитель администрации США высокого ранга сообщил, что американские должностные лица и глава МИД Китая Ван И обсудили специальную военную операцию России на Украине и "провокационные" действия Северной Кореи.

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