Казанцам расскажут о развитии христианства в Поволжье

30 января в Музее Казанской епархии пройдет лекция под названием «14 веков истории христианства в Среднем Поволжье», которую проведет доктор исторических наук, профессор кафедры философии и культурологии Ульяновского государственного педагогического университета Евгений Бурдин.
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