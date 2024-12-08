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Политика как она есть

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Повстанцы обещали оставить сирийские госучреждения под контролем премьера

Повстанцы обещали оставить сирийские госучреждения под контролем премьера

Лидер сирийских повстанцев Ахмед аш-Шараа запретил приближаться к государственным учреждениям, которые останутся под надзором премьер-министра страны Мохаммада Гази аль-Джалали до официальной передачи власти.

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