Техногиганты собрались положить конец гегемонии NVIDIA на рынке ИИ-ускорителе...

Техногиганты собрались положить конец гегемонии NVIDIA на рынке ИИ-ускорителейКомпания M**a в этом году развернёт в своих центрах обработки данных системы на ИИ-чипах собственной разработки второго поколения, пишет Reuters.
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