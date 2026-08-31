Убой скота видели. Теперь убой курицы? Новые правила с 1 сентября породили неудобные вопросы

Уже завтра, 1 сентября, начнут действовать правила, касающиеся частных подворий. Только об этом стало известно, возникло множество неудобных вопросов.
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