Денег куры не клюют: почему во время СВО бюджетные миллионы спускаются на гонорары певцам?

Мы переживаем довольно трудное время. Санкции, до сих пор полностью не восстановившаяся деловая активность после пандемийных ограничений, специальная военная операция — всё это должно было, вроде как, заставить бережно относиться к бюджету и не транжирить средства из казны.
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